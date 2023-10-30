計程車是許多人在外搭車時的熱門選擇之一。一位女子近日搭乘小黃抵達目的地後，身上剛好只剩千元大鈔，沒想到運將先是表示「找不開」，接著又拒絕她去超商換鈔，嗆聲「不要浪費我的時間！」，最後雙方僵持不下，運將才終於拿出一疊百元鈔找錢，讓女子相當傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，當天計程車費是265元，她身上剛好只剩千元鈔票，司機卻因說「找不開！」而不願收錢，雙方一陣靜默後，原PO發現附近有家超商，於是提議，「後面有一家超商我去換馬上回來！我包包放著！」，司機卻鎖住車門不放人，繼續嗆聲「我時間是時間！不要浪費我的時間！」，讓她感到相當不知所措。

原PO提到，兩人再度陷入一陣沉默後，司機終於從座位拿出一疊約20張的百元鈔票找錢，同時嘴中不斷碎念「要是下一個客人也拿1000元，我生意都不用做了！」，她只好不斷道歉、說不好意思，直到下車後仔細思考才終於發現不對勁，「找得開是不會早講喔！在那給我說找不開，又不讓我去換錢！在那乾瞪眼什麼啊！」

對此，許多網友紛紛回應，「做生意的沒有準備錢要找客人真的說不過去，還對客人發脾氣更不應該」、「難怪垃圾車被人瞧不起，2023快2024了，車上沒有半點電子支付還不準備多一點零鈔，什麼都要客人準備好，一點應變能力也沒有，我開店做生意我每天的零鈔起碼準備2萬以上，我只怕沒有生意不怕客人拿大鈔來」、「我跑外送身上都帶5000找客人了，看來這小黃有點可憐」。