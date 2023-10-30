受到「抖音」平台影響，塑膠玩具「蘿蔔刀」風靡國小兒童，但有家長就擔心「蘿蔔刀」雖然是塑膠製成、無尖銳處，兒童在玩的過程仍有可能會發生危險。

新北市議員江怡臻今（30）日在新北市議會總質詢時，就希望新北市有因應對策，新北市教育局長張明文說，10月已行文各校宣導讓學童盡量不要攜帶；代理市長劉和然則說，完全禁止不一定最好，會提醒管制，但尊重也很重要。

江怡臻說，「蘿蔔刀」透過「抖音」平台風靡全台國小，而且因為製造成本低，文具店就買得到，成本從49元到89元不等，網路聲量也很高，雖然是塑膠做成也不鋒利，但如果小學生會拿著刀子互甩互玩，甚至變成霸凌工具，恐成隱憂。

張明文回覆，10月份教育局就已發公文提醒學校，請老師在班上宣導盡量不要攜帶，做好預防與追蹤列管。但風險工具很多，無法全面強迫禁止，教育局是透過發函請學校注意相關危險物品，另外也向學童宣導叫小孩不要帶類似物品進校，若帶了也會暫時收下保管。

劉和然則說，類似危險玩具也不少，強迫禁止也不好，「就是提醒一定管制，但尊重也是很重要」，可透過班親會或家長會方式擬定各校決議，強化相關物品管理。