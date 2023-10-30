2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點，藍白近期也針對2024總統大選合作展開會前會商談。而《美麗島電子報》今（30）日就釋出了10月國政民調，若2024總統大選在三腳督的情況下，民進黨賴清德的支持度有33.7％，國民黨侯友宜為24.6％，民眾黨柯文哲為23.9％，而若加入無黨籍郭台銘，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德32.5％、侯友宜21.9％、柯文哲20.4％、郭台銘5.3％。

根據《美麗島電子報》30日公布的10月國政民調中可看到，對於2024總統大選，以三腳督的情況，相較上個月賴清德少了6.3％，來到33.7%，而侯友宜則多了2.2％成24.6％，柯文哲也略增2.3％為23.9％，不投票或投廢票有5.9%，未明確回答有11.9%，而從數據中也可以看到，侯友宜支持度超車柯文哲為第二，該份民調同時也調查了，若加入郭台銘的四腳督，民調結果為賴清德32.5％、侯友宜21.9％、柯文哲20.4％、郭台銘5.3％。

該民調為美麗島電子報（即經費來源）於10月24日至10月25日所調查，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。