在季後挑戰賽連輸2場的統一獅，G3回到台南主場，力拚延長戰線，打線上作出微調，將2、3棒陳傑憲、蘇智傑對調，盼前2棒邱智呈、蘇智傑就能夠製造出不用安打就有打點的機會給陳傑憲做攻擊。

獅隊前2戰都以1分差吞敗，最大關鍵就在於得點圈打擊率僅1成67，遠不及桃猿的3成85，成為勝負分水嶺，今天賽前獅隊工作人員在休息室外掛上6顆鳳梨，還貼上寫著「健康」、「平安」、「相信」、「必勝」等字樣的紅包袋，希望能夠將戰線延長。

今天獅隊打線上僅作2、3棒棒次對調微調，總教練林岳平表示，主要考量陳傑憲這2場打得比較悶，邱智呈、蘇智傑比較穩定，希望他們能在前面創造不用安打就能有打點機會，「傑憲基本攻擊還可以，但要形成安打機會比較少，但他還是我們的中心棒次。」陳傑憲在系列賽前2戰都打第2棒，但8打數僅1安打。

而首戰在比賽中自打球傷退的林安可，今天有機會在比賽中代打出賽，但還是要視賽前練習結果而定，「餅總」表示，林安可目前要全力衝刺是比較不利，所以希望不要用到他，以現有打線就能得分。

林岳平坦言，在林安可受傷後，板凳能代打的人選就少一人，在使用老將胡金龍的時機點必須要專的更準確。