台東大學傑出校友聯誼會28日舉行會員大會，依法選出理監事，由劉文通（中）當選第1屆理事長，首要任務為提供母校學弟妹獎學金。（台東大學提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東大學自1978年起遴選傑出校友，至今已有約500名優秀校友獲此殊榮，今年成立第1屆「台東大學傑出校友聯誼會」，由新北市校友會創會理事長劉文通任理事長，首要任務為捐贈母校獎學金，預定每年20個名額、每名1萬元獎學金。

為凝聚台東大學傑出校友力量與情誼及推展社會公益，並協助母校發展，新北市校友會創會理事長65級劉文通，倡議發起傑出校友聯誼會，經過籌備工作小組籌畫，於8月18日獲得內政部同意准予籌組，目前招募超過127位會員。

台東大學傑出校友聯誼會28日舉行會員大會，依法選出理監事，隨後即召開理監事聯席會議，由劉文通當選第1屆理事長；林輝煌和陳淑芳當選副理事長、游玉英和波宏明當選常務理事，以及黃麗修當選常務監事。

理事長劉文通表示，聯誼會第1個任務是為母校學弟妹提供獎學金，預定每年提供20個名額、每名1萬元獎學金，獎勵母校大學部及研究所學生。贈獎儀式同時舉行得獎學生座談會，邀請傑出校友分享傳承成功經驗，期許得獎學生將來也能夠成為傑出校友。

台東大學行政副校長魏俊華代表學校向理事長劉文通及籌備團隊致上感謝之意，並期許「群賢畢至，冠蓋雲集」的傑出校友聯誼會，爾後發揮最大力量，成為學校最親密的夥伴與堅實的後盾。

台東大學傑出校友聯誼會將設置獎學金專案專款專用，並納入年度預算。經費來源除鼓勵社會人士與企業家共同捐款贊助外，更盼望會員們共襄善舉；其中，高齡已90歲的43級普師科曾富興，率先繳納永久會費1萬2000元；65級國師科的劉文通也於當天捐出款2萬元贊助此次獎學金專案，期能拋磚引玉。