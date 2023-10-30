全球大數據與人工智慧技術及應用市場快速成長，國立中興大學與財團法人資訊工業策進會，30日簽署合作備忘錄，共同培育AI大數據技術與資訊軟體人才，透過產官學合作，建立資訊產業運用AI示範案例，強化學術研究創新技術，解決目前產業實務問題，進一步拓展國際市場。

現場由中興大學副校長施因澤與資策會執行長卓政宏代表，雙方一同簽下合作備忘錄並留影；副校長兼大數據中心主任施因澤指出，興大大數據中心與AI專業學院的數據分析、生成式AI、機器學習等技術，與資策會合作的廠商整合技術與應用，可望成為台灣產業界一股創新實力。

資策會執行長卓政宏表示，建立密切的產學研主題生態系，協助產業競爭力提升，進一步發展教授合聘、實習生計畫、及促進產學研國際合作等可能性，未來達成國際交流，引領學研技術策進數位產業發展。

興大農資學院陳志峰副院長表示，大數據對農業也很重要，以動物飼養為例，因極端氣候的頻率增加，更多的牧場動物飼養在負壓動物舍，其環境參數與動物的生長資料搜集之後，透過人工智慧的技術，隨時應用在動物舍環控系統的調節。

資策會軟體院代院長蒙以亨與專業學院案院長郭容妙都認為，將以「演算法／模型共同開發」、「數據資料集擴增強化」、「優化嵌入式系統基準測試」、「國際研討會聯合發表論文」以及「共同與產業界合作」等5大合作方向強化生態系；智慧醫療、5G、AIOT應用、精準照護服務、智慧運動、生成式AI、不實廣告鑑識、智慧農畜牧等進行交流。

中興大學指出，透過產官學合作，補足AI大數據技術與資訊軟體人才缺口，並結合產業需求研發新興生成式AI技術應用，加速產業AI化與AI產業化，提升軟體服務技術與人才能量，加速國內各產業應用大數據與AI技術的數位轉型。