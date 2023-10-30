就讀台中市光明國中1年級的楊姓男學生，某日牽著自行車在回家路上，拾獲深藍色的OPPO手機，他跟另2名同學馬上拿到附近派出所，交給警方代為協尋失主，讓遺失者順利取回手機；曾姓失主聽其善行後，除親打電話致謝3名同學，並稱讚誠實好品德，當小朋友的榜樣。

台中市政府警察局第三分局正義派出所員警林明新，日前於所內值勤時，有3名就讀光明國中1年級的學生報案，楊姓男學生指稱與同學放學返家途中，在路上拾獲1支手機，心想手機主人一定十分著急，大家決定結伴同行一起騎腳踏車將手機送到派出所，交給警方處理。

員警林明新發現，手機外觀並未有太多損傷，但是電力疑似耗盡無法開機，先協助手機充飽電，順利開機後回撥手機上數通未接來電的號碼，終於與失主曾先生取得聯繫。

曾姓失主趕來派出領回手機，他向警方表示，手機應是中午接送孩子途中掉落，因是備用手機，自己也沒有察覺遺失，直到晚上要使用時，才驚覺手機不見，但他撥打數通都沒有回應，後來撥通，對拾「機」不昧的孩子們讚許不已，親口向楊同學表達謝意。

警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或到公共場所時，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失；若遺失物品時，除可撥打110報警處理，另內政部警政署「拾得遺失物管理系統」可查詢自己的遺失物品，聯絡其警察單位領回。