不給糖就搗蛋！有生小孩的父母，每年只要到了萬聖節，都會相當苦惱，因為幼兒園都會有萬聖節裝扮的活動，只要到了10月份，很多父母都會上網求救，哪邊有裝扮的衣服可以買，但也有很多父母都親自幫小孩製作變妝服裝，而網路臉書社團，今天（30日）PO出一張照片，網友紛紛表示，第一名出現了！

萬聖節在小孩的成長歷程中，佔了很大的回憶，各大幼兒園，甚至各縣市政府也會辦萬聖節遊行活動，但是變裝問題常常讓父母覺得相當頭疼，所幸近幾年都有相關店家可以租各式服裝，不管你要英雄系列，還是鬼怪系列都可租的到，讓父母省心不少。

萬聖節變裝，最讓父母頭痛，網路一張變裝照片PO出，大家紛紛說是今年的第一名。（翻攝爆廢公社二館）

沒想到在今天，有民眾在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張小朋友萬聖節變裝的照片，造成網友熱烈回響，紛紛留言表示：「這裝扮太貼切」、「這造型肯定是媽媽精心設計」、「道出他爸的心聲」、「爸爸的心聲」、「反應家庭現況」、「笑著笑著就哭了」，網友在看到照片，紛紛表示這裝扮，加上小朋友的表情，這根本是今年度的裝扮第一名，這裝扮又省錢，真是一舉兩得。