進一步觀測5G手機，資策會MIC預估，滲透率將從2023年59%成長至2024年68%。針對出貨狀況，2023年受到市況影響，預估全球5G手機出貨6.6億台，年成長4.5%。展望2024年，預估全球5G手機出貨將達7.8億台，年成長18.7%。資深產業分析師廖彥宜表示，隨著晶片商持續競爭中低階5G手機晶片市場，將帶動5G中低階手機出貨，另外，預期隨著更多品牌推出直連衛星功能手機，衛星連網在5G手機市場的滲透率將提升。

展望全球5G手機發展，資策會MIC資深產業分析師廖彥宜提出四大觀測。首先，預估2026年臺灣智慧型手機於印度製造比重將達21%，陸系品牌已快速帶動陸系供應鏈在印度形成聚落，台廠是否前進印度，建議從對象、環境、資源業務面向進行評估；二，須關注美中貿易戰延燒至RISC-V對產業秩序重構的影響，即使各大廠對Arm或RISC-V態度不一，多採取積極參與國際聯盟，爭取自主技術加入全球標準制定；三，「全互動式通話」有望成為下世代5G手機的突破式創新應用，也是邁向6G的必經之路，要落地仍得看三個關鍵「5G網路基礎建設完善度、手機晶片/終端技術成熟度、用戶使用習慣與商模可行性」；四，隨著iPhone重新定義潛望鏡頭，預期潛望鏡頭於機種滲透率將持續提升。