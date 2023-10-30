同時期，豐田日本國內產量至少有30萬輛，年增12.8%。這家全球銷售量最大的汽車製造商表示，9月全球銷售量大增11.6%，達921,308輛。同時，銷售量與產量均創歷史新高。
包括豪車品牌Lexus在內，豐田汽車集團今年前9個月，銷售量超過750萬輛。豐田9月日本國內銷售量暴增20.5%，美國大幅成長14%，歐洲也大增18.1%。
不過，在經濟情勢嚴峻下，泰國、印尼以及越南9月產量與銷售量雙雙下滑。全球最大的汽車市場中國大陸，豐田公佈的銷售量較去年同期稍有增加，但產量卻下降近7%。
日本豐田汽車30日宣布，在日本、美國以及歐洲地區需求強勁下，9月全球產量年增率1.5%，新車出產總數達900,919輛。
同時期，豐田日本國內產量至少有30萬輛，年增12.8%。這家全球銷售量最大的汽車製造商表示，9月全球銷售量大增11.6%，達921,308輛。同時，銷售量與產量均創歷史新高。
包括豪車品牌Lexus在內，豐田汽車集團今年前9個月，銷售量超過750萬輛。豐田9月日本國內銷售量暴增20.5%，美國大幅成長14%，歐洲也大增18.1%。
不過，在經濟情勢嚴峻下，泰國、印尼以及越南9月產量與銷售量雙雙下滑。全球最大的汽車市場中國大陸，豐田公佈的銷售量較去年同期稍有增加，但產量卻下降近7%。
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