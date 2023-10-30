逸達臨床開發資深副總經理Dr.Bassem Elmankabadi將代表公司進行口頭報告並表示，WINDWARD二期臨床試驗旨在評估FP-045在PH-ILD患者中的安全性、耐受性以及療效。基於FP-045對肺動脈壁厚度的非臨床藥理學數據的作用機制和證據，我們對ALDH2活化對於PH-ILD患者的治療前景十分樂觀，並且很有信心該項研究成果將使FP-045在這類高度未滿足的患者群中的未來開發和申請藥證有所助益。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，我們正在積極打造首創及最佳口服ALDH2治療產品系列，在數個藥物治療領域開發多樣化系列產品，其中核心產品為FP-045，這是一種新穎的口服療法，希望有朝一日可以展現價值，成為PH-ILD患者的標準照護治療選擇。

FP-045是一種首創、強效的口服醛去氫(酉每)(ALDH2)活化劑。ALDH2是一種廣泛表達的粒線體基質NAD依賴性(酉每)，特別在需要高度粒線體氧化磷酸化的器官和細胞表達，無論是在穩定狀態或特定活化狀態下，均有表達。ALDH2在氧化壓力/活性氧(ROS)引起的脂質過氧化產物扮演關鍵作用，如4-HNE和丙二醛(MDA)的氧化。4-HNE和其他活性醛的累積可透過直接抑制ALDH2來干擾粒線體的醛類代謝，進而加劇粒線體氧化壓力。