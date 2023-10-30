選戰倒數75天，藍白合進入政黨協商階段，外界高度關注是否衝擊民進黨總統參選人賴清德選情，競總總幹事潘孟安指出，依據內部民調，賴清德支持度穩定領先，僅因時事有微幅波動，黨內也有針對2至4組人選展開策略模擬；他批評，藍白兩黨今上演一場「政治聯姻」大戲，若非建立在理念價值上，現在就亂糟糟，未來會更亂。

潘孟安指出，藍白合歹戲拖棚，上演欲語還休，但這場政治聯姻如果不建立在理念價值，現在就這麼亂，當選後會更亂，他也點名民眾黨主席兼總統參選人柯文哲，以買空賣空、朝三暮四的手段處理政治，是典型的政治仙人跳，參選至今不斷包牌，前一晚才與鴻海創辦人郭台銘會面，今天就改跟國民黨談，真的看不懂。

談及郭柯整合，潘孟安說，就民進黨內部民調結果來說，起初確實有膽戰心驚的感覺，後來在社會氛圍下，證明選民眼睛雪亮，能看出這就是場政治肥皂劇，所以現在較沒有膽戰心驚的感覺。

不過對於最後會有幾組參選人，潘孟安說，還是要看11月20日的最終登記狀況才算數，在狀況不明的情況下，賴清德陣營只能按步就班，不過，內部仍有模擬2組至5組參選人對戰的策略運用，且每周都固定做民調供內部參考，談及那組參選人最恐怖，他則笑說，「每一組都很恐怖，戰戰兢兢」。

潘孟安指出，民進黨做的是市話、手機各半的內參民調，結果顯示賴清德支持度穩定領先，儘管會因為不同政治事件微幅下滑，但也有攀升的時候，就像人的脈搏會有起伏一樣，這些都很正常；談及是否有被其他對手拉近，他仍為公布數據，僅稱沒有被拉近這件事，還是穩定領先。