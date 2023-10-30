鼓鼓（右）、蕭秉治將參與演出。（T-KI無限∞偶像祭提供）

「T-KI無限∞偶像祭」將於11月25、26日於臺北流行音樂中心南基地舉辦，集結超過25組MZ世代當紅偶像及大勢藝人，打造史上最潮IDOL and PARTY。其中，由琳誼、魏嘉瑩、郁采真和溫妮組成的全新女團「BOOM！怪物星人」，將獻出成軍後首個大型售票拼盤演出，團員開心表示：「怪物星人首次的公開演出，很多歌都還沒有公開演出過，說不定會在這次的演出裡首演，希望大家會喜歡，期待見到大家。」

閻奕格將與蓋兒睽違4年合體飆唱，她們異口同聲表示期待，這也是蓋兒首個千萬點擊歌曲，透露將在演唱會後台好好話家常，而蓋兒即將推出首張專輯，表示：「將與閻奕格請益創作秘訣，期待未來有機會在專輯合作。」閻奕格透露：「期待在無線偶像祭與好朋友與欣賞的音樂人齊聚表演。」她直喊蓋兒一轉眼長大很多，中文也學到越來越好，「期待長大後的蓋兒Gail重新詮釋〈你啊你啊〉這首歌」。

鼓鼓將與蕭秉治合體演出，這是他們倆暨KKBOX風雲榜後首度合體，讓粉絲倍感期待。男團ALL IN 5 也在「T-KI無限∞偶像祭」驚與鼓鼓喜合唱，他們表示曾在節目合唱過鼓鼓的歌曲〈可以唷〉，廣受粉絲討論，對於將在一場活動同時與不同歌手合作演唱，鼓鼓透露：「一定讓粉絲聽炸。」

而選秀節目《未來少女》女團日光之橙、日光之橙、幻藍小熊、薄荷水晶，自超人氣選秀畢業後首場大型售票演出，也將迎來選秀畢業後首場大型演出，她們開心能站上大舞台，透露將端出最棒的演出，除了日光之橙第一次公演的BABAYAGA之外，將有首次公開演出的曲目，薄荷水晶則喊話要讓粉絲一次看到各種風格的babyMINT，直呼：「偶像、女團不是只有一種路線！」