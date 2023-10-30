林襄是樂天女孩啦啦隊人氣成員，在台上賣力應援的模樣迷倒許多粉絲，人氣更是水漲船高，代言廣告接不完。近日她發文透露，自己一直以來有個秘密罩門「害怕拿著麥克風講話」原因曝光。

林襄擁有甜美外貌與魔鬼身材，反差萌備性格受喜愛，是2023上半年度聲量最高台灣啦啦隊女神，近日她在IG上透露「一直以來的罩門，不敢拿麥克風站在眾人面前說話，很容易怯場緊張…」，不過這次擔任活動記者會的主持人，事前一直做功課，空閒的時間都在順稿，林襄表示，需要加強的部分還有很多，但還是順利完成挑戰。

林襄突破自我的表現，受到許多粉絲讚賞。（圖／翻攝自林襄IG）

突破自我的表現，受到許多粉絲讚賞，留言鼓勵「勇於超越自己，太棒了」、「繼續陪你突破自己」、「襄又長大了，超棒」、「解鎖新技能的小襄最棒」，也有人表示期待林襄之後可以挑戰接尾牙場。日前林襄透露將發行新歌「我的第一首個人單曲《卡哇伊》，11/1各大音樂數位平台上架！」並附上化身性感貓女郎的照片，讓大批粉絲超級期待。