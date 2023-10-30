為實踐大學社會責任，也讓學生將專業帶進社區服務，輔英科大高齡及長期照護事業系攜手新光銀行、盤古銀髮科技公司，前往偏鄉為銀髮族進行科技預防延緩失智和照顧時，不忘提醒金融防詐議題，並協助長者手機設定Who Call App應用程式，以封鎖騷擾詐騙電話。

首場社區服務在高齡全程照顧人才培育中心辦理，服務大寮、鳳山區銀髮族（圖片來源：輔英科大提供）

輔英科大高齡及長期照護事業系暨高齡全程照顧人才培育中心程紋貞主任表示，該中心獲112年度教育部精準健康產業跨領域人才培育計畫，以失智預防延緩和照顧為主軸，並指導學生融入智慧科技素養與技能於高照領域，培育學生成為兼具前瞻性照顧與科技應用能力的跨域人才。

首場社區服務大家反應熱烈。（圖片來源：輔英科大提供）

程紋貞與吳振彰圖資長和資訊科技與管理系葉富豪主任，聯手帶領42名高齡及長期照護事業系日間部二技與四技生，配合新光銀行、盤古銀髮科技公司秉持的企業社會責任(CSR)，進行社區認知活化與科技應用服務。首場社區服務在該中心辦理，主要服務大寮、鳳山地區銀髮族，第二場則移師美濃區吳美儀校友所經營的「幸福社區式長期照顧服務產業-C級巷弄長照站」、「銀髮健身俱樂部」，以牌卡色彩辨識等進行青銀互動，並引導長者認識FB、line @等功能。

二場社區服務在美濃區「幸福社區式長期照顧服務產業-C級巷弄長照站」。（圖片來源：輔英科大提供）

根據統計台灣去年詐騙案就多達三萬件，受詐騙金額更是高達七十億元，有被騙光退休金的長者必須靠吃鎮定劑過活，因此，學生也協助長者在手機進行Who Call App的設定，讓使用者辨識陌生來電號碼及封鎖騷擾詐騙號碼。今年72歲的林坤禎爺爺說，看似簡單的圖卡，卻必須全神貫注、充分用腦，有趣又能防失智。74歲的蔡素琴奶奶說，曾一連接過同樣的詐騙電話，現在手機有了防詐騙電話設定，可以安心不少。

高齡及長期照護事業系學生耐心教導銀髮長輩使用手機防詐騙電話設定（圖片來源：輔英科大提供）

高齡長照事業系學生林莙逸指出，社區八成的長者並非失能者，很高興透過社會實踐與服務的過程，更能理解樂齡產業的樣態與需求，清楚知道自己畢業後的出路多元，並非僅一般人所認知的失能照顧。

長照科系培訓數位種子尖兵 至社區服務預防失智及詐騙

↑圖說：透過社會實踐與服務的過程，更能理解樂齡產業的樣態與需求（圖片來源：輔英科大提供）

輔英科大高齡及長期照護事業系目前正進行碩士班甄試入學招生，報名日期自即日起至112年11月29日10時截止，對於長照科系有興趣的人，不要錯失這個難得的機會。