移民署提供。

移民署提供。

前高雄市長韓國瑜在造勢場合，以國人因擔心戰爭，導致移民公司業績成長3倍之說法，引起社會議論，移民署根據移民公司陳報之營業統計，近年2018年至2022年辦理移出案件，經當地國核准人數分別為1077、874、499、469及704人，並無國人移出爆量的情形，並嚴斥此說法引發社會不安。

移民署表示，2022年辦理移出共704人，如與疫情前2018年、2019年水準相較，並未較高。疫情過後，各國邊境解封，探詢移民人數可能增加，但截至今年9月止，戶籍遷出人數僅約2萬餘人，整體來看，目前並無國人移出爆量之情形。

移民署特發出聲明澄清，2021及2022年因疫情因素，國人出境未能在2年內返國，依法戶籍會遭遷出，因此人數分別增至18萬及22萬餘人。這些人口原本就在國外，因為疫情因素選擇暫時不入境，後因國境逐步解封，國人陸續返國，截至2023年9月底止，戶籍遭遷出人數已下降為2萬363人，相較疫情前更低。

移民署嚴正說明，國人移出移入本為遷徙自由，移民顧問公司僅為諮詢管道之一，外界實不應以偏概全，影響社會穩定。