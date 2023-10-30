在人際關係中難免會出現謊言，有些人相當天真單純，別人說什麼都照單全收、深信不疑，有些人則能一眼就看破謊言。命理網站「靈匣網」分享，射手座、雙子座和摩羯座的人時刻保持戒心，再親近的人也不會輕易相信，因此不容易受騙上當。

▎射手座

射手座對於謊言或套路很有研究，平時經常說出讓人真假難辨的話，讓人難以窺探到真實的一面，因此在他們面前說謊或想設下圈套，無異於關公面前耍大刀，射手座在這方面可以說是高手，如果被人設計，總是能搶先看透對方的下一步動作，不輕易受騙上當。

▎雙子座

雙子座看似吊兒郎當，實際上非常謹慎小心，時刻保持著不會全盤托出的戒心，就算是關係非常親密的朋友，也不會無條件相信對方，始終保持獨立思考的能力，因此很多謊言在雙子座身上完全不管用，反而還很容易被質疑、破解。

▎摩羯座

大多數人對摩羯座的第一印象是老實、好欺負，實際上卻是個老謀深算的人，比狐狸還要狡猾，把城府和能力都深藏在內心，很多時候只需要一眼就能看穿一個人的心思，更不用說破解對方的謊言，所以想要欺騙摩羯座並不容易，大部分時候都只能以失敗收場。