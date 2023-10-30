南投縣衛生局將在11月1日在縣府1樓大廳設置疫苗接種站，呼籲50歲以上符合公費流感疫苗接種對象盡速前往接種。南投縣政府提供

南投縣政府將在11月1日前往南崗產業園區設置疫苗接種站，提供南崗工業區周邊符合50歲以上公費流感疫苗施打對象接種服務。南投縣政府提供

公費流感疫苗將自11月1日起，將施打對象從原本65歲以上長者下修到50歲以上成年人，南投縣衛生局為鼓勵民眾接種，30日宣布將在當天於縣府1樓大廳與南崗產業園區設置疫苗接種站，呼籲符合資格民眾盡速前往接種疫苗。

南投縣衛生局長陳南松指出，今年度公費流感疫苗於11月1日（本週三）起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，為保障縣民健康，提升疫苗保護力，本局將同步在南投縣政府1樓大廳與南崗產業中心服務園區（南崗會堂）設置疫苗接種站，提供流感疫苗與新冠（COVID-19）疫苗接種。

陳南松表示，目前南投縣配置到流感疫苗共13萬7000劑，已完成8萬6473劑接種，施打率達63％，民眾接種踴躍，符合資格民眾「要打要快」；但新冠疫苗僅有9062人接種，接種率僅有1.9％。

陳南松局長表示，秋冬是流感病毒傳染力最強的季節，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時造成死亡，雖然一般人接種流感疫苗後保護力可達80％-90％，但因疫苗接種後產生抗體需要約14天的時間，所以呼籲符合公費接種資格者，儘速前往合約院所接種。

為防堵秋冬上呼吸道感染疫情再起，衛生局建議民眾可以同時接種流感疫苗與新冠（COVID-19）疫苗，流感疫苗可與其他疫苗同時接種於身體不同部位(同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分)，也可間隔任何時間接種其他疫苗；鼓勵民眾攜帶全家人同前往衛生局合約醫療院所完成接種來提升保護力；另接種後也要多留意身體狀況，多喝水、多休息。

值得一提的是，2處疫苗接種站除了提供疫苗接種服務，還提供打四癌篩檢（口腔癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌）與心情溫度計(BSRS-5簡式健康量表)身心健康檢查，接種新冠疫苗XBB.1.5者還可領取口罩盒，完成癌篩健檢也能領取精美好禮1份，禮物送完為止，呼籲大家積極參與接種活動，保護自己也保護家人。