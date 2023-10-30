彰化縣國小學童受少子化衝擊，這學期全縣173所小學中有87校新生人數在28人以下，甚至有學校新生數僅3人，就有教育界人士指出，有學校為避免落入裁併校名單，會「借學生」衝人數；不具名校長30日表示，少子化是全國性的問題，很多偏鄉小學難以抵抗少子化的洪流，認為光靠人數決定學校去留，確實很打擊辦學。

有教育界人士指出，有些人數不足的小校，為了符合「彰化縣國民中小學裁併校作業要點」，會透過「借學生」的方式來湊足全校學生總人數40人以上，或借戶口到學區，來達成未來2年內都有10名新生規定，避免落入裁併校的名單中，以這學期開學來說，可能遭裁併校的有3所，不過本月再度調查，發現都脫離裁併校評估審查名單。

教育界人士表示，以這學期來講，就發現很多學生數超過400 人的大型國小「學生莫名流失」，都選擇轉學到偏鄉小學就讀，但事實上他們只有學籍遷過去，學生則都留在原地上課，這只是校長間「借學生」，避免偏鄉小學慘遭觀察，甚至廢校的機會。

教育教人士說，有些學校甚至「出借」10至20多名學生，特別的是南北彰不同，北彰化借學生是為保住教師員額，南彰化則是怕被裁併校，在新生報到前向其他學校「商調」學生遷戶籍，等新生報到和編列名冊呈報給縣政府教育處審核後，待班級數編定後，再讓學生遷回戶籍，回到原本的學校上課。

不具名校長表示，「借學生」行之有年，只要審核過關上級就不會再複查名冊，認為用學生數量來評量學校辦學，對校長、老師相當不公平，因為少子化是全國性的問題，很多偏鄉小學根本難以抵抗少子化的洪流，應該更全面性的探討與規畫，針對不同的學校「對症下藥」，才能改變整體辦學體質與風氣。