普發現金明日最一天，國庫署今日表示，今年3月22日普發現金開放登記入帳以來，已經有2345萬人已經請領，剩下約有10萬人未領。
國庫署說明，鑑於一般民眾領取普發現金期限將於今年10月31日截止，預估約10萬人尚未領取，經費近6億元恐將全數充公，其部分可能因民眾個人因素未領取，以及尚有今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取截止期限為到明年1月31日。
普發現金明日最一天，國庫署今日表示，今年3月22日普發現金開放登記入帳以來，已經有2345萬人已經請領，剩下約有10萬人未領。
國庫署說明，鑑於一般民眾領取普發現金期限將於今年10月31日截止，預估約10萬人尚未領取，經費近6億元恐將全數充公，其部分可能因民眾個人因素未領取，以及尚有今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取截止期限為到明年1月31日。
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