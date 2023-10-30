南韓演藝圈近日大地震，先是家喻戶曉的實力派影帝李善均捲入吸毒風波，警方循線查到一線歌手BIGBANG隊長G-Dragon（GD、權志龍）也涉嫌吸毒，引發韓網軒然大波，更有娛樂記者稱GD花費天價委託大法官出身的律師替他辯護，今日GD透過律師二次發聲，將對造謠者提出告訴。

南韓前娛樂記者出身的網紅李鎮浩指出看到了GD的律師名單，該律所的背景驚人，是「總統朴槿惠在彈劾案時，負責處理的憲法法院出身的法官所設立的律師事務所」，並推測GD委託律師訴訟費高達10億至20億韓元（約新台幣2500～5000萬元）。

GD今（30）日透露律師再度回應，強烈否認了吸毒指控，並提交了自願出庭同意書，力證自己的清白，也願意提供所有調查所需要的資料，方便快速調查，好查明真相，並自願提交頭髮和尿液檢測，GD律師金秀賢（音譯），提到花費巨額費用委託大法官律師的報導和影片是錯誤的，這並不是事實，將以法律手段對應散布謠言、誹謗等行為。

根據韓媒報導，警方目前對10人展開調查，以吸食毒品罪名對李善均、CD等5人進行立案調查，調查對象包含富三代、作曲家和歌手，目前全案仍在調查當中，是否吸毒仍待警方釐清真相。

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