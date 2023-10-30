護理師人力短缺，基層勞動權益問題也浮上檯面。台大醫院企業工會今控訴，院方在新生兒科佔床率低之下，無視專業差異，要求新生兒科護理師至其他單位支援，進行「交叉訓練」，甚至強行抽籤，決定輪調順位。工會對此發表3點緊急聲明，譴責院方假訓練之名行不當調動之實、無視基層建議提供額外獎勵、在缺工之際大開權益倒車。

台大醫院企業工會指出，生育率低迷之下，致使新生兒中重度病房占床率低於其他單位，原本得以讓護理師能更有餘裕妥善照護病童、改善護病比、提高醫療品質，但這樣的狀況在院方高層眼中，反倒成為「人力過剩」的「棘手問題」。

工會揭露，疫情嚴峻期間，台大醫院也曾無視不同科別間的專業差異、罔顧病人安全及基層身心壓力，大舉調動新生兒科護理師至其它單位頻繁支援，今年1～8月支援次數高達100多天，後在基層強烈反彈、工會介入之下，才迫使單位主管於9月7日病房會議中與基層達成共識、暫緩執行。然而，事發至今不到兩個月，單位主管即背棄承諾，在10月25日火速發布「交叉訓練公告」，強行要求新生兒科護理師繼續至其它單位做支援輪調，甚至於今早強行抽籤決定輪調順位。

對此，台大醫院企業工會與新生兒科護理師發表緊急聲明，譴責院方無視人力短缺核心，假訓練之名行不當調動之實。根據台大「交叉訓練」公告，對實際訓練內容隻字未提，且一次訓練週期便長達16周，內文清楚載明「原則上不中斷」，再搭配內文語意脈絡，便可知曉此計畫即為換湯不換藥之人力支援方案，甚至已淪為「無限期支援」。

工會抨擊，若其它單位人力有所短缺，台大醫院理應直面問題核心，督促該單位積極招聘新人、切實補足人力，如今卻巧立名目續行護理員額的五鬼搬運，這難道是專業成熟的醫療管理機制該有的模樣？

其次，在9月7日病房會議中，新生兒科護理師就建議，倘若院方真有支援需求，可成立專責短期支援團隊，藉由提供團隊成員額外薪資、純白班、周休二日等鼓勵措施，徵詢有意願同仁主動加入參與。如今，支援團隊及鼓勵措施八字不見一撇，單位主管卻火速背棄承諾，強行要求基層抽籤輪調、致使爭議延燒擴大，這難道是解決問題的合理方式？

工會也指出，如今醫療體系早已進入專業分工模式，不僅不同科部間差異甚大，甚至連同一科部內的醫事人員，在特定情境下都可能「隔行如隔山」，無論是急重症、刀房、門診、一般病房都是術業有專攻。醫院雇主慣常將護理師當作萬能工具人，要求負擔醫療照護以外的繁雜業務、要求在人力短缺時無條件支援，背後所反映的不僅是其毫不尊重護理專業，甚至可說是毫不把護理師當人看待。

近幾個月來，隨著護理師缺工議題受到社會關注，不僅衛福部連忙端出三班護病比入法、發放夜班津貼獎勵等政策，包含民間各大私立醫院，近期也紛紛大動作調薪以積極留才。工會也批評，在此風口浪尖上，要求護理師抽籤輪調，難道就是台大醫院打算用來留住護理師的方案？呼籲台大立即終止「交叉訓練」計畫，並儘速安排正式會議，與基層護理師展開協商，並正視部分單位人力短缺問題、實質補足人力。另外，工會也呼籲政府研擬制定醫療業勞工支援調動規範，杜絕醫院雇主便宜行事。

台大醫院今回應，該院中重度病房大多收治黃疸或發燒的新生兒，但因受少子化影響，佔床率約6成，故暫予減床 。中重度病房1床應配置的1位護理師，在占床率低時，會安排至其他嬰兒室或兒科相對忙碌的病房。此次交叉訓練是中重度、新生兒加護病房，為上下游單位的訓練，期許能增加對新生兒重症照顧的能力。

台大醫院指出，人力的調度及互相支援，加上跨科訓練，是現在醫療的本質。醫師也有PGY的訓練，就是希望大家都能進行一般照顧，互相支援。該院將會再與單位同仁持續溝通討論。