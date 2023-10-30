提到大蒜，一般人常直接想到入口後會產生一股濃烈的蒜臭味，但其實它對健康有許多正面影響。對此，營養師劉雅惠表示，大蒜好處多，含有豐富的大蒜素，具有良好抗菌能力，還能幫助循環、預防血栓。在食用方面，建議要切碎後再吃，才能獲得最大營養效益。此外，她還提到，市面上常看到黑蒜，是由大蒜發酵熟成而來，根據動物研究發現，其能保護心血管、調節血糖也不刺激腸胃，適合給對蒜味敏感者食用。

劉雅惠於臉書專頁以「大蒜生吃還熟食比較好」為題發布影片，她指出，大蒜的好處真的非常多，其富含大蒜素，具備優異的殺菌能力，對胃幽門螺旋桿菌有很好的清除效果；同時還能幫助循環順暢、預防血栓形成。

談及食用大蒜，劉雅惠建議大蒜要切碎後再吃，因為它接觸到空氣會產生較多的大蒜素。雖然生食大蒜很辣，但煮熟後大蒜素會跟著減少，使抗發炎能力也因此下降。不過，胃潰瘍跟腸胃不佳者要特別注意，生食恐對腸胃功能造成負面影響，若仍想獲得大蒜的好處，還是煮過較好。

除此，現在市面上很常看到黑蒜，劉雅惠說明，是由大蒜發酵熟成而來，把大蒜素轉成比較沒有蒜臭味，也比較低刺激性的形式。同時，黑蒜提高了大蒜裡的多酚，使抗氧化力增強，更有助提升免疫力。她更提到，根據動物研究發現，黑蒜可以保護心血管、調節血糖也不刺激腸胃，對於不喜歡大蒜辣味但又很想獲得其營養價值者，非常合適。

國健署提醒，雖動物性試驗已證實，黑蒜頭具有較佳的抗氧化能力，可以減輕高血糖引起胰島素抗阻性，在預防糖尿病和其併發症有所幫助，但人體試驗尚無實證有治療糖尿病的功效。對於第二型糖尿病的控制，主要以遵守飲食計畫、規律運動、定期服藥與監測血糖為主，並與專業醫療團隊共同討論治療策略，以達到控制疾病的最終目的。