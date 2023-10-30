印尼總統佐科威今天邀請3名總統大選候選人共進午餐，分別是國防部長普拉伯沃、前中爪哇省長甘查爾和前雅加達省長阿尼斯。他們提及當局必須在選舉中保持中立、確保選舉順利舉行及支持良好的民主制度。

印尼總統府今天發布新聞稿指出，總統佐科威（Joko Widodo）邀請將角逐明年總統大選的3名候選人赴總統府獨立宮共進午餐，4人圍著圓桌坐成一圈，共同享用印尼的傳統食物。

新聞稿指出：「在親切的交談中，佐科威總統和3名總統候選人共進一頓溫馨的午餐。」

午餐結束後，普拉伯沃（Prabowo Subianto）感謝佐科威的邀請，並說：「我們在友好的氣氛中用餐，感覺很好。很感謝（佐科威的）邀請，若沒有邀請我們，我們很少能聚在一起。」

現任國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃是由9個政黨所組成的「印尼前進聯盟」（KIM）提名參選，與總統佐科威（Joko Widodo）的長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔。

這是普拉伯沃第三度角逐總統大位，他在2014年及2019年皆以些微差距敗給佐科威。如今因選擇佐科威的長子擔任他的副手，而被外界認為，他已獲得佐科威的支持。

另一總統候選人，由國家民主黨（Nasdem）、民族覺醒黨（PKB）及伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）所組成的「改革聯盟」（Koalisi Perubahan）推舉參選的阿尼斯（Aies Baswedan）則在午餐後表示，他向佐科威轉達人民的盼望，也就是「希望當局在即將舉行的總統選舉中保持中立。」

阿尼斯透露，佐科威之前已向各地方首長及印尼軍警傳達必須在選舉中保持中立的訊息，因此他與佐科威的討論非常順利。

執政黨印尼民主奮鬥黨（PDI-P）推舉的前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）則表示，佐科威支持良好的民主制度，並在午餐聚會上邀請各方共同維護選舉的順利、和平與公正。

甘查爾說：「他（佐科威）是個好人，真主保佑，他會支持良好的民主制度，以及他所傳達的訊息也能落實。我們的工作是讓選舉保持和平，官員保持公正，一切都能公平進行，我們可以互相照看。」

印尼明年2月將舉行總統大選，佐科威的兒子吉伯朗以普拉伯沃搭檔的身份投入總統大選引發爭議，外界質疑佐科威正試圖建立其政治王朝。

印尼民意調查研究所（LSI）公佈的民調顯示，普拉伯沃以35.9%支持率領先另外2名總統候選人，分別是甘查爾的26.1%和阿尼斯19.6%的支持率。