在台灣，許多中南部年輕人北漂到「天龍國」台北打拼，就是看上充足的工作資源與較地方更高的薪資。在南韓的狀況更形嚴重。韓媒報導指出，全國前1%高薪收入的群體，每10人中約有8人都是在以首爾為中心的首都圈上班，每人平均年薪達3.17億韓元（約新台幣824.2萬元）。

據《韓聯社》報導，南韓最大在野黨共同民主黨議員金會在30日公布了國稅廳提供的資料。這份資料顯示，2021年南韓前1%的頂級高薪者為19萬9591人，領取薪資總額達63兆3295億韓元（約新台幣1.6兆元），每人平均薪資為3.17億韓元。

據統計，前1%的頂級高薪者當中，光是首爾、京畿道、仁川等首都圈的人就佔了77.1%，達15萬3932人。其中首爾最多，為8萬8885人，其次是京畿道，為5萬9460人。

南韓目前有一半以上的人口聚集在首爾及首都圈。儘管南韓政府過去10多年來力圖平衡區域發展，希望人力與資源不要過度集中在首都圈，但仍有大批人從地方湧入擁擠的首爾，特別是年輕人，因為其他地方很難找到符合期望的工作與薪資待遇。

金會在議員表示，這份薪資統計資料凸顯出優質的工作機會仍主要集中在首都圈，區域發展失衡的問題相當嚴重，因此呼籲政府要提出具體政策，為地方創造優質工作機會，也讓青年能夠在地方安居樂業。