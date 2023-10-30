日前有男子違規在基隆市大武崙沙灘下海玩SUP立槳，並超越浮球警戒線活動，基隆市觀光及城市行銷處30日表示，市府將依《發展觀光條例》將違規男子開出罰單，處新台幣1.5萬元罰鍰。

10月26日下午，有兩名男子在大武崙沙灘玩SUP立槳，並跨越現行的浮球警戒線。基隆市警察局在經過調查後，掌握其中一名來自台北市的程姓男子，並於30日上午到案說明，並製作筆錄。

基隆市觀銷處表示，該名男子10月26日下午2時左右由大武崙沙灘下水，並未依現場安全宣導告示，於浮球警戒線外進行水域遊憩活動。市府將在接到警方的通報後，依《發展觀光條例》第 60 條規定，對行為人處以新台幣1.5萬元的罰鍰。並呼籲民眾到大武崙沙灘戲水時，勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳或其他可能導致危險之水域活動，避免發生意外。

基隆市大武崙沙灘8月12日接連發生3起遊客溺死事件後，基隆市府為維護民眾戲水安全，除封閉大武崙沙灘一周外，並重新在大武崙沙灘海域高潮線起算，離岸55公尺處設置浮球警戒線。

基隆市政府強調，未來將會在現場設置AI監控，若有民眾發生越線戲水行為，又或是晚間下水，警報器就會響，海巡安檢站等相關人員就可就近馬上處置並蒐證。但在建置完成前，僅能依靠海巡人員不定時的巡邏。