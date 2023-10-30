嘉義縣政府「清潔服務員訓練班」30日結訓，身障專班15名學員皆具備專業清潔服務職場能力。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府「清潔服務員訓練班」身障專班共培訓15名學員，經過3個月紮實訓練，從學科到252小時術科操作練習，學員們各個化身成能獨當一面的清潔達人，30日結訓當天，縣府勞工暨青年發展處媒合故宮南院、興盛繁榮有限公司兩家企業現場徵才，讓學員順利銜接就業。

原本任職於科技公司的小何，因一場車禍導致左手受傷，無法繼續在原公司上班，經長期復健決定重返職場，卻因技能已與產業需求不符，透過台灣身心障礙福利商品推廣聯盟的媒合，參加「清潔服務員訓練班」，從最基礎的清潔服務安全開始學起，順利完成課程，讓他對自己未來職涯有更多的信心與期待。

勞青處說，像小何的案例很多，身心障礙者礙於身體因素，在缺乏自信心及專業技能下，求職往往不順遂，透過參加身障職訓班可學習新的技能，除清潔服務員專班，其他還有門市零售人員訓練班、職場文書與網路行銷培訓班等。

30日「清潔服務員訓練班」身障專班至領航身心障礙產業庇護工場展現訓後成果，勞青處長陳奕翰除到場體驗、頒發結訓證書，也邀請故宮南院及興盛繁榮公司兩家企業訓後徵才，故宮南院代表指出，因工作職缺內容需要清潔門窗玻璃、地面、廁所及廚房等場所，學員們經過專業訓練，正好具備相關知識與技能，相信這些學員能勝任職務，也樂見身障待業學員成功就業。

陳奕翰指出，15名學員歷經3個月紮實訓練，已擁有清潔領域職場所需專業技能，相信能幫助學員們提升競爭力，用自己的雙手開展新的未來，進一步提醒，嘉義縣政府每年辦理身障者職訓專班，結合訓後輔導就業，失業或待業中的身心障礙朋友，只要具有就業能力及意願，可依興趣選擇職業訓練班，經適當評估合格錄取者，可免費參訓。