為發展網紅產業，尋找潛力網紅所舉辦的2023臺北網紅節「YT STAR網紅獎」人氣票選，今(30)日起至11月5日展開「太陽組」參賽網紅的最後階段投票。為推高票數，不少參賽者都Po出影片拉票，請網友踴躍投票支持喜愛的網紅。

YT STAR網紅獎人氣選拔是依參賽網紅在自媒體社群上的粉絲數，分為星星組、月亮組及太陽組等3組進行票選，今天開始投票的太陽組，是擁有20萬(含)以上粉絲數的網紅，包括嚴琪琪、章新、蕭予瑄、蕎蕎、長笛姐姐Lily、Dora妍希、中信兄弟啦啦隊成員林可Link、前女子健美選手筋肉媽媽(萬萬)、奶茶團長、妍黎、AnnaQ、池里Ali、四胞胎媽媽Samantha、動作特技演員與Tricking 玩家兼教練奇軒、諶美芬、又又、朵兒、馬路口、曾推出數位寫真集的網路正妹韓智恩Nancy與2021年推出寫真單曲的玥玥等21人。

參賽者中，目前以奇軒的粉絲數最多，他拍了多支教授Tricking空翻的幽默短影片，輕鬆吸粉703萬。最積極催票的當屬2號章新與20號Nancy韓智恩，今天早上都po出催票訊息。Nancy韓智恩在臉書解說「YT STAR網紅獎」的投票方式，以及投票粉絲可以抽獎的資訊。

章新擁有2個YT頻道：章新漫談與天天都有新鮮事，總計圈粉逾30萬。他是出身中壢龍岡的眷村子弟，當過台商，退休後當YouTuber，尋找中年大叔的自媒體斜槓人生。今天一早就發了催票影片，邀請粉絲惠賜一票外，也自述為何要報名參加YT網紅獎的原因，希望自己能證明即使身材一般，長相不怎麼樣的「資深野獸」也能在網路世界闖出名號。

網友投票支持心儀網紅的同時，也能參加主辦單位舉行的「天天投天天送」活動為自己謀福利。只要登入MOMO購物網會員，參與2023臺北網紅節「YT STAR網紅獎」投票，再到臺北網紅節臉書粉專按讚、分享抽獎活動貼文、上傳「投票成功」畫面截圖，就能參加「天天投天天送」活動，每天抽驚喜禮物。詳情請上YT STAR網紅獎投票網(https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O6UDF4m0QPx)。