台中市第二分局日前與思恩堂「老青春新時代」活動結合，攜手與銀髮族長輩們玩起「反詐騙桌遊」讓長者透過遊戲認識近期新興詐騙手法。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第二分局台中公園派出所日前攜手與銀髮族長輩們玩起「反詐騙桌遊」，透過遊戲認識近期新興詐騙手法，除了提升自我防護警覺力外，還有當遇到詐騙時該如何求助，甚至親友遇到詐騙時如何伸出援手等等，讓長輩獨處時能提升自我防範詐騙意識，守住養老金。

為了普及「打詐」、「識詐」觀念，台中市第二分局10月28日與思恩堂「老青春新時代」活動結合，讓長者透過遊戲認識近期新興詐騙手法，員警與公園所志工們在現場除了發送假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙及假檢警詐騙等6種常見詐騙手法宣導單。

此外，還邀請銀髮族長輩們加入「165全民防騙」、「臺中市警第二分局波麗士」等臉書，並將資訊分享給親朋好友，全面性宣傳全民「識詐」進而「打詐」的觀念。

員警們也特別叮嚀長輩們，要記住任何投資都要透過合法管道，標榜穩賺不賠、高獲利，就是詐騙，不要把自己的老本，任意投入不明的投資股票網站，如有任何疑慮，都可直接撥打165反詐騙專線或下載內政部警警政署「165反詐騙APP」，不僅可守護自己的荷包，也可成為反詐騙守門員。

第二分局強調，現今社會詐騙手法層出不窮，希望藉由趣味的桌遊讓民眾懂得「識詐」，進而延伸為全民「打詐」觀念，不要讓自己辛苦積累的積蓄，白白讓詐騙集團騙光光。