過往較令人擔憂的牛棚部分，樂天桃猿在球季尾聲到季後挑戰賽找到「解答」，將原本定位先發的左投道博格調到牛棚，從與中信兄弟4場爭奪賽到季後挑戰賽這2戰，成為球隊能夠守下勝利的關鍵，統一獅總教練林岳平認為，桃猿這樣的調度是正確選擇。

道博格今年季中加入中職，原本是球隊倚賴的先發投手，例行賽前面13場出賽都是先發，但來到尾聲與「黃衫軍」爭奪最後一席季後賽門票時被拉到牛棚，3場中繼出賽共投5.1局、僅失1分，來到季後挑戰賽前2戰也都有登板，首戰化解無人出局、一二壘有人危機，第2戰再後援2局無失分。

桃猿總教練曾豪駒表示，決定把道博格調往牛棚是教練團一起集思廣益的結果，當初考量他對兄弟先發不是很好，所以希望他在中繼、短局數能發揮壓制力，「當然也有參考過他過去牛棚經驗，在短期盃賽就是要把選手本身價值發揮到最大，收到不錯效果就希望能繼續保持下去。」

在季後挑戰賽帶上2位後援的洋投，曾總認為，主要是考量牛棚更有需求性，「豪勁整體看來還是有他的威力跟能力在，在對兄弟的系列賽也是有精彩表現，所以討論決定帶他。」

獅隊在前2戰都沒辦法從桃猿牛棚投手中敲安，「餅總」要試圖找出解答方法，他認為，桃猿把道博格放在牛棚是正確選擇，「他們考量的是對戰安排出賽時間點，在面對前5棒有危機時就是左投，加上道博格共有4個左投可以使用，這也是我們一直沒辦法突破的點。」