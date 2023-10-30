嘉義醫院新生力軍穿上新制服，展現活力、專業及熱忱。（廖素慧攝）

護理師人力荒，衛福部擬明年將公職護理師比例提高至5成以上，衛福部嘉義醫院新進護理師今天穿新制服亮相，院長莊仁賓表示，將持續優化職場環境，吸引優秀護理師來嘉醫，未來護病比希望能達到1：10。

莊仁賓表示，長達3年多的疫情讓護理人員非常辛苦，以致護理人員紛紛出走，嘉醫會持續改善職場環境，提升福利，努力讓人才回到護理專業崗位，嘉義目前有約190多名護理師，規畫未來3年擴編至250名護理師，讓醫病比從目前的1比15降至1比10，醫院不再是血汗工廠。

莊仁賓還說，公職護理師名額也要增加，目前190名護理師公護約37％，希望未來能增為50％，安排全院員工明年有高規格健康檢查，將持續優化職場、合理工時、暢通升遷管道，用好條件招攬更多優質人員。

嘉醫今年10月新進10名護理師，穿上新制服亮相，顯得精神奕奕，呂亞鮮說，她從新北市台大金山分院回嘉服務，嘉醫的環境、升遷、薪資及福利等都讓她有感，雖然南部、北部醫院的設備、科技、護病關係等各方面有城鄉差距，但她會將所學用來服務家鄉。

嘉醫特別安排護理師分別穿上80、90、100及110年代的制服亮相，展現不同年代護士裝的特色，10名新生力軍也穿上經全體護理師參與設計及票選的新制服登場，用活力紅、專業藍表現嘉醫的活力、專業及熱忱。

呂亞鮮也肯定新制服好穿，她說，新制服穿起來舒服、透氣、好活動，充滿朝氣、很熱血感。