郡都集團總經理唐承指出，興建企業總部，雖然少了收益，但能夠在絕佳土地矗立郡都集團企業總部，為客戶提供更好的服務。（柯宗緯攝）

高雄網美地標「星巴克明倫門市」在地主賣地後搬家，原址由郡都集團取得，斥資10億元，在農16森林公園第1排精華地興建企業總部，今（30）日動土，打造地上9樓的總部大樓，預計2025年底完工。建商透露，不蓋房少賺許多，但正因基地位置太好，就留下來自己用，還能提升品牌價值。

郡都集團總經理唐承指出，公司現有辦公室在楠梓，他自2011年接下郡都建設後，12年來，推案量從第1年的1億，到現今的100億，業績成長了100倍，原辦公空間早已不敷使用，一直在尋找適合的地點，讓員工有更好的e化辦公環境，年初時，獲悉明倫路星巴克這塊土地要出售，「沒有多考慮，當天就決定，買！」

唐承表示，這塊土地條件太好了，位於28米明誠三路及17米明倫路角地，農16森林公園第1排，如果蓋住宅銷售單價一坪站上50萬絕對沒問題，可以為集團創造更高業績，挹注豐沛資金。

不過，正因為基地位置太好，唐承表示，賣掉就沒了，轉念一想，那就留下來自己用，興建企業總部，雖然少了收益，但能夠在絕佳土地矗立郡都集團企業總部，為客戶提供更好的服務，讓員工享有更好的福利，拉高「郡都」品牌格局，提升品牌價值。

郡都集團企業總部設計以「超越極限」為概念，在基地面積276坪住四土地上，興建9層建築，1樓挑高10米，2樓至7樓挑高4米，8～9樓兩層挑高7.5～8M，雖然9層，但總樓高近50米，已超越9樓的高度，媲美15層住宅天際線。

另規劃1間店面、2至4樓則會出租，優先出租給郡都合作廠商，員工則集中於5至7樓、8樓為總經理辦公室、9樓為會館，頂樓有架設太陽能光電板，地下停車位有49個平面車位，並會依實際需求狀況建置有電動車充電樁的車位。

郡都建設今年業績亮眼，亞洲新灣區「繽海」及楠梓台積電生活圈「郡都科楠」都已完銷，即將於11月進場的「郡都橋科大極」預約狀況超乎預期，現手邊規劃明年的推案區域全部都是以市區為主，南高、北高都有。

唐承計畫以2年時間調整公司體質，努力帶領公司朝上市上櫃目標前進，推案區域鎖定精華區，「因為在蛋白區蓋10場比不上在市區蓋1場的能見度」。