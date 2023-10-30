俄烏戰爭顯示了小型、低速無人機的戰場潛力，它們不只是空中的觀察者，還能攜帶小型炸彈發動突擊，因為造價極低，使他們成為不對稱作戰的利器。面對小無人機，目前尚未有好的對應，不過以防空武器聞名的雷神公司(Raytheon)，提出他們的應對策略，也就是LIDS綜合防禦系統

LIDS是「低小慢無人機綜合防禦系統」(Low, slow, small-unmanned aircraft Integrated Defense System)的簡稱，設計有Ku 波段射頻感測器（稱為KuRFS，其實就是小尺寸的Ku波段雷達），和多選項反應系統：包括郊狼無人機(Coyote UAS)、相位高能微波 (Phaser High-Power Microwave)、刺針飛彈(Stinger Missile)三種，感測器判斷來襲的物體種類，選擇最有效、最廉價的方式攔截。

LIDS在去年夏天開始，在美國陸軍測試場進行實驗，獲得不錯的成果；今年再次進行實驗，也證明了系統的有效性，面對高速機動目標，仍然有效攔截，滿足所有測試要求。

雷神公司陸地與防空系統總裁拉利伯蒂 (Tom Laliberty)表示：「這是我們反無人機能力的又一個里程碑。隨著無人威脅的持續增長，完整而可靠的防禦性能，對我們至關重要，我們仍然不斷改進這些系統，為我們的客戶提供有效的無人機解決方案。」

根據雷神公司的官網，KuRFS系統可以持續環360度的空域不斷搜查，成功偵測並追蹤了30多架無人機組成的複雜群組，並擊落了多個目標，包括單一目標以及群體目標。

美國陸軍目前積極測試LIDS，並已授予雷神公司一份合約，為兩個陸軍師配備 LIDS。同樣的，國際社會也對該系統的興趣很高，一些盟國要求美國提供相關資料。