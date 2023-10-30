中油第四天然氣接收站環評延宕，四接環評審查通過與否攸關執政黨能源轉型政策，同時也與目前懸缺的環境部國家環境研究院院長人選有關。據傳，環境部主管四接環評審查業務的環境保護司司長劉宗勇，將於四接環評通過後陞任國家環境研究院院長。

環境部除了綜合規劃司、環境保護司、大氣環境司、水質保護司及監測資訊司等5司，另下設4署1院等三級機關(構)，包括氣候變遷署、資源循環署、環境管理署、化學物質管理署及國家環境研究院。然而環境部自8月22日掛牌至今，國家環境研究院院長及水質保護司司長尚未補實，目前仍由其副院長及副司長代理。

據了解，這2個從缺的一級主管早已有特定人選，但待四接環評通過後才會上任，其中國家環境研究院院長一職，將由現任環境保護司司長劉宗勇在完成四接環評審查通過後陞任，只是四接環評何時召開，目前仍舊霧裡看花。

根據先前環保署長張子敬規劃的人事布局，當環境部成立時，國家環境研究院院長一職就是要由時任環保署綜計處處長、現任環境保護司司長劉宗勇陞任，但考量接任環評審查業務的司長人選能力堪慮，擔心其無法順利達成攸關執政黨能源轉型政策的四接環評案，只得先讓劉宗勇暫時續任主管環評審查業務的環境保護司司長，待四接環評通過後再陞任國家環境研究院院長。

而現任國家環境研究院代理院長張順欽，將於劉宗勇陞任院長後接任目前環境部從缺的水保司司長一職。

劉宗勇之所以從眾多人選中脫穎而出，讓張子敬願意提拔劉陞任國家環境研究院院長，在於劉宗勇多年擔任環保署主管環評審查業務的主管，在環評審查的傑出表現也讓工商業界在蔡總統面前大加讚賞張子敬擔任環保署長期間，開發案的環評審查多可加速通過。

而張子敬在工商業界的肯定下，對於接任環境部首任部長早已胸有成竹，對環境部人事也早有布局，只是因環境部成立前署內的職員行為爭議，讓張子敬與近在咫尺的部長一職擦身而過，但可見環境部的一級主管名單不少是採納了張子敬當初的規劃。