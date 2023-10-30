每個人對待感情的態度不同，有些人看重一見鍾情，喜歡就大聲說出來，但也有人過分謹慎，需要全盤了解對方後才願意鬆口示愛，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座拒絕速食愛情，就怕愛錯人，浪費彼此時間跟感情。

▍摩羯座

摩羯座個性務實、做事嚴謹，面對愛情同樣小心謹慎，就怕愛到最後是一場空。摩羯座遇見心儀對象時並不會頭腦發熱，而是小心翼翼地接觸，確定對方是對的人之後才會鬆口示愛，即便在此之前找不到真愛，摩羯座還是希望能找到最適合的伴侶共度餘生。

▍天蠍座

天蠍座很難陷入戀愛，不過一旦愛上就會全身心付出，甚至愛錯了人也經常會選擇將錯就錯。正因為知道自己的軟肋，天蠍座會不斷提醒自己要放慢節奏，拉長觀察期，在充分了解對方的為人後才會鬆口接受一段感情。

▍金牛座

保守固執的金牛座並非隨心所欲的人，他們喜歡用事實說話，對很多事情都抱持著要花時間理解看清後才會坦然接受，面對感情同樣如此，金牛座不喜歡碰運氣的戀愛方式，為了避免讓自己受到傷害，或是少走一些彎路，他們會特別謹慎，就怕愛錯人。