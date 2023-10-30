感染性病的原因除了不安全性行為，有時可能是其他原因。一位男子近日發現女友感染菜花，但他和女友全家都沒有感染，女友在外上廁所染病的機率也很低，醫師因此判斷可能是換洗衣服不乾淨。直到幾天後女友媽媽發現，女友哥哥偷拿女友內褲打手槍，完事後僅用清水沖洗一下就烘乾放回，可能因此害女友染病，讓男子氣得直呼噁，「買飛機杯很難嗎？很貴嗎？」，貼文曝光後引發熱議，不過有些人認為可能是女友私下不檢點才會染病。

原PO在Dcard發文表示，女友近日得了菜花，但他和女友全家檢查後都沒有感染菜花，因此可以排除性行為或住家廁所感染，而女友若非必要不會在外上廁所，緊急時也會先用酒精面紙擦過坐墊、套上一次性馬桶衛生套，因此在外感染菜花的機率低，醫師則分析「可能是換洗衣服不乾淨感染的」。

直到數日後女友媽媽翻閱寵物監視器，發現女友哥哥會偷偷闖入女友房間，一問之下才知道，哥哥竟是偷拿內褲打手槍，完事後僅用清水沖洗一下就烘乾放回去，女友高機率因此感染菜花，讓原PO氣得怒轟噁心，「買飛機杯很難嗎？很貴嗎？」，女友媽媽則是氣憤又無奈，決定把事實真相告知他，讓原PO決定要不要說出來。

對此，許多網友回應，「你得說，這是保護你女友的一個最好的方式，也是讓他對他哥有個提防心」、「如果是我，我會希望知道真相，但如果你說了，造成家庭革命，說不定他們家的人又會反過來怪你…」，但也有人認為案情不單純，「我記得菜花體外存活時間不是很長，而且烘乾機通常溫度都不太低，烘乾完病毒還能不能存活也是未知。要嘛他哥打完手槍你女友又馬上穿，要嘛高機率是你被綠了」、「他哥出來頂了，有家庭真好」。

事實上，根據本站過去報導，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭分享，菜花又稱為尖形濕疣或生殖性濕疣，特性是病毒可以在體外存活30分鐘之久，雖然性交是感染的最主要途徑，但越來越多案例顯示可透過自然環境中的汙染物傳播，2013年研究顯示，公共坐墊上約有9成具有菜花病毒，公共衛浴有7％具有菜花病毒，雖然人體有自體免疫力，但若人體出現傷口，不慎接觸時容易因此感染。