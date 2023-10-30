林逸欣29日受邀為職棒統一獅開球。（鑫羽工作室提供）

林逸欣29日受邀為職棒統一獅開球。（鑫羽工作室提供）

「音樂精靈」林逸欣29日受邀為職棒統一獅擔任開場嘉賓，讓她又驚又喜，直呼：「圓夢！」因為林爸爸是棒球迷，林逸欣童年時就常陪爸爸一起看棒球，「印象中是從國小那時候開始，一看就愛上，即便是升學壓力大而沒時間看，爸爸也會騎著摩托車載我，刻意繞到棒球場，父女倆就在場外聽著場內熱鬧的歡呼聲。」

林逸欣首度為統一獅開球，特別準備了長達5分鐘的小提琴組曲，風靡萬名觀眾，林逸欣笑說：「懊惱來不及練球，但帶上我最愛的小提琴台來開球，別具意義。」更打趣說：「用琴弓代替球棒很另類！」林逸欣首度站上投手丘，雖然差點投出觸身球，媽媽說：「沒有投出地瓜球就很棒了。」球迷老爸則相當會鼓勵人，「球投出去有被接到就很不錯了。」

林逸欣推出全新專輯《墜》成績名列前茅，口碑、人氣節節攀升，她將將於11／4在台北「CORNER MAX」舉辦「今天我們出去走走」生日音樂會，排隊前一百名將獲得林逸欣親筆設計圖案的限量版手機支架年度禮，售票請洽「KKTIX」。