中選會近日針對一般民眾使用的街頭訪問或網路平臺調查等民意調查方式進行列管，要求上述兩種調查在選舉公報發布後、至投票10日前須遵守選罷法相關法規，違反者將處以最高1百萬元以下罰鍰；若是和政黨、候選人相關人等，罰鍰金額更會加重。國民黨前台北市議員羅智強直批，硬要將街訪、網路投票等同正式民調，豈不是指鹿為馬？質疑街頭民調常對賴清德不利，發現風向失控了才要禁，淪為護黨第一勇的中選會。

「護黨第一勇，中選會出手！」羅智強今(30日)在臉書發文指出，中選會又搞小動作，要求自選舉公報發布後，街頭訪問或網路平台調查，都應比照正式選舉民調，載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源，否則最高可罰200萬元。街訪及網路調查，都是常見讓民眾直接表達意見的方式，早行之有年。過去不管，賴清德民調下滑，中選會就「剛好」要規範，怎不令人起疑？

「街頭訪問及網路調查，調查方式本質上就與正式民調不同，如何能提出所謂的誤差值等數據？」羅智強質疑，中選的新規定，等於讓網紅街訪、YouTube直播投票、FB按讚投票等，只要跟選舉有關就不能做，實質扼殺民眾表達意見自由。街訪及網路調查的嚴謹度與正式民調無法相提並論，就是讓民眾表達心聲的管道，硬將其等同正式民調，豈不是指鹿為馬，現代趙高？

羅智強強調，民進黨執政後，最該中立的選務機關也化身東廠側翼，成為黨的打手。刁難以核養綠公投提案、放話公投連署偽造、台北市長選舉邊投票邊開票、違憲沒收確診者投票權、壓縮北市第三選區立委補選時程、依民進黨利益決定公投能否綁大選。中選會劣跡斑斑，數不勝數！

羅智強直言，更可惡的是，還屢屢藉「假訊息」、「謠言」之名，把批評選務者移送法辦，告民眾侮辱官署。連報紙社論質疑選務不中立，也被中選會移送調查，獨立機關竟成為言論審查的獨裁守門員。有網友說，街頭民調結果常常對賴清德不利，發現風向失控了，因此才要禁。「這樣的說法，有冤枉中選會嗎？」