兆豐金今年前9月已經賺超過270.28億元，預期兆豐銀今年年終獎金會遠比去年8.3個月多，但實際仍須視最終全年盈餘達成狀況而定。

根據兆豐金的自結數，今年前9月稅後純益達270.28億元，年增97.86％，幾乎倍增。

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