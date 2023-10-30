好大一包！兆豐金獲利幾乎倍增 年終將超越8.3個月 18:402023/10/30 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兆豐金（圖／兆豐銀提供、吳靜君傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金今年前9月已經賺超過270.28億元，預期兆豐銀今年年終獎金會遠比去年8.3個月多，但實際仍須視最終全年盈餘達成狀況而定。 根據兆豐金的自結數，今年前9月稅後純益達270.28億元，年增97.86％，幾乎倍增。 強震、風災摧殘產業道路！花蓮赤科山明年花季無路可走 王陽明開800萬保時捷跑山「車頭遭撞壞」 只花30元搞定 往清泉、觀霧請注意！ 122線39.8K施工分段管制至年底 #兆豐金 #年終獎金 #8.3個月 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙北2大爛尾案現況曝 技嘉葉培城接手續建也踢鐵板 09:162023/10/30 財經 《傳產》全台這市解約揭露件數最多 預售解約率約1% 11:272023/10/29 財經 眾星掀手勢舞風潮！展榮展瑞邀家人共舞狂跳30次 17:452023/10/29 娛樂 西班牙最美公主滿18歲 「未來女王」美照公布 軍裝成焦點 20:042023/10/29 國際 《證交所》外資上周再賣台股700多億元 變現這2類股 15:382023/10/30 財經 好羨慕！ 一銀獲利亮眼 加薪4％、年終可望破7個月 16:522023/10/30 財經 夏克立離婚官司纏鬥1年多暴瘦8公斤 曝黃嘉千10年前詭異舉動 16:352023/10/29 娛樂 深圳歡樂谷雲霄飛車追撞 8人受傷 08:352023/10/28 兩岸 「看見家鄉 永續豐年」影展感動她 和家馨變製作人加入雙金團隊力拼奪獎 17:452023/10/28 寶島 楊大正奪金鐘再挑戰「三明治」角色 替吳念真說出內心話 15:022023/10/30 娛樂 《金融》大陸「國家隊」救市 陸股ETF齊揚 16:492023/10/30 財經 COP28主席國敦促 2030年將再生能源產能提高2倍 18:362023/10/30 國際 513倖存者看《五月雪》 憶7天7夜封門躲死劫「有人還記得」 15:342023/10/29 娛樂 東京車展比亞迪飽受矚目 豐田社長面色凝重：我們必須要贏 20:502023/10/29 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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