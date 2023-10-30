台南市30日新增191例本土登革熱確診病例，累計病例數1萬7962例。登革熱防治中心在安南區4個里帶領社區志工製作4000個簡易產卵誘集桶，經發放里民使用後，發現車庫、庭院、門口及廚房等處最常誘捕到病媒蚊，提醒民眾仍應加強自身防蚊措施。

新增病例分別為東區37例，永康區36例，北區29例，南區20例，中西區16例，安南區13例，仁德區5例，新化區、善化區、安平區、歸仁區及龍崎區各4例，關廟區3例，佳里區及山上區各2例，西港區、柳營區、學甲區、白河區、麻豆區、新市區、新營區及七股區各1例，年齡介於1歲以下至96歲。

登革熱防治中心表示，日前聽取專家的建議，在先前安南區確診病例數較多的溪墘里、幸福里、安富里及海佃里，帶領社區志工運用黑色育苗軟盆、飲料胖胖杯、黏蟲紙、16目紗網及各式工具，製作簡易產卵誘集桶4000個，經發放給里民們自行放置於家戶內外病媒蚊易躲藏地點，透過水氣吸引雌蚊前來產卵，進而透過桶壁黏膠加以誘捕，達到降低社區病媒蚊密度效果。

近期防治中心陸續再到社區中，為家戶更換簡易產卵誘集桶桶壁黏膠，以供繼續使用時，也同時分析誘捕病媒蚊成效，經抽查安富里21個、溪墘里30個、幸福里52個及海佃里46個，共149個簡易產卵誘集桶，109個放置於室內、40個放置於室外，其中18個有誘捕到病媒蚊，總計陽性率為12％。

經查簡易產卵誘集桶的放置位置，發現最常誘捕到病媒蚊的前幾名地點，分別為車庫、庭院、門口及廚房等，登革熱防治中心主任蘇世斌認為，病媒蚊習性喜歡躲藏於家戶內外陰暗處，如衛浴廁、廚房與客廳角落、車庫、庭院和門口等，雖然現在天氣逐漸轉涼，但依然適合病媒蚊生長，提醒民眾仍應加強自身防蚊措施。