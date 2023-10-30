超偶第五屆選秀女歌手林鑫汝今（30）日與男友吳宗祐舉行記者會，控訴遭廣告公司以討債名義擄人勒贖，逼簽債務協議書抵押房產，事後提告卻不起訴，她已向台中地檢署提出再議聲請書狀，希望能還她清白。

據了解，《超級偶像》第五屆選秀的女歌手林鑫汝與男友吳宗祐，先前曾2度涉及詐欺案遭北市警方與刑事局調查送辦，今（30）日2人出面舉行記者會，控訴2021年9月29日深夜，在台中市一家商店外被不明人士矇住眼睛，還被用手槍指著頭當街連人帶車擄走，矇眼與綑綁手腳拘禁在台中一處民宅3天。

林鑫汝說當時被逼簽下債務協議書，將台北市文山區價值上千萬元的房子抵押給對方2人才獲釋，她哭著說因非常恐懼半年後才敢報警提告，檢方近日偵結，卻以罪證不足作出不起訴處分，讓她覺得司法不公無法接受。

林鑫汝泣訴，是吳宗祐名下公司積欠廣告公司7千多萬元債務，她當時早已不是吳宗祐公司員工了，這些債務與她根本沒有關係，「我不是吳宗祐公司的股東，債務也不是我欠的，房子卻這樣被搶走」，事後還被控是詐欺犯被逮捕，讓她名譽受損也嚴重影響工作和生活。

林鑫汝指出，這2年她不敢讓家人知道，走在路上會膽顫心驚，她沒有欠誰錢、沒有詐騙，為什麼要承受這種不公平對待，更沒想到事後鼓起勇氣提告，對方竟獲不起訴處分，讓她非常灰心。

她表示，20日收到台中地檢署針對提告擄人勒贖案所判的不起訴處分書，內心充斥著無助和痛苦，認為難道失去蒐證能力，就只能換來不起訴，而上週五已向台中地檢署提出再議聲請書狀。希望檢察官還她清白。