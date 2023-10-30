中國房地產業的蕭條正在嚴重威脅中國經濟復蘇，在對恒大地產創始人許家印涉嫌違法犯罪調查後，為開發商等行業提供便利的銀行與金融機構官員亦將面臨調查，其中至少包括一名國有大型金融機構中國銀行的一位前負責人。而隨著違法放貸調查範圍擴大，整個大陸金融與銀行界官員亦將面臨大規模整肅與司法訴訟。

《華爾街日報》引述知情人士稱，上個月，習近平在會見高級官員時明確表示，對房地產行業的整頓將「不留死角」，他可以容忍經濟增長因房地產下滑而放緩。但是，反貪腐必須進行到底。

報導說，可能涉案的中國銀行、中國恒大以及官方國務院新聞辦公室都沒有回應置評請求。

經濟學家表示，擴大調查範圍雖有助於監管機構摸清中國房地產行業的混亂局面，但有可能分散注意力，妨礙採取更實質性的措施來穩定這個陷入困境的行業。

分析師表示，大陸房地產泡沫破裂讓中國政府與民間債台高築，投資者與消費者惶恐不安，對未來經濟增長缺乏信心，其至不排除會爆發更大規模的金融危機。

報導指出，截至6月底，中國恒大的負債規模相當於超過3270億美元，中共有關部門已在調查許家印是否將資產藏匿於海外。接近北京高層的人士稱，對許家印的調查還有一個重點，即許家印及其管理團隊是否參與了非法籌資活動，例比如給銀行高管回扣以換取貸款。被調查的涉案官員以恒大的20家最大債權人銀行為主，其中包括國有銀行和一些由行政級別較低的小型銀行。

本月早些時候，前中國銀行董事長兼書記劉連舸因涉嫌受賄和違法發放貸款被捕，目前已被開除黨籍，正在接受調查。知情人士稱，劉連舸案情與恒大貸款有關，北京公佈此一消息等於向各大銀行高管發出警告，提醒他們注意對恒大與房地產行業的風險敞口。另一家受到審查的銀行是恒大最大債權人之一的民生銀行，以及引發擠兌風波的河北滄州銀行，這是風險可能擴大的一個跡象。

巴克萊的研究顯示，截至今年上半年，房地產貸款約占中國銀行貸款總額的1/3。中國恒大2020年披露的20家主要銀行債權人名單中沒有中國銀行，根據中國恒大網站，中國銀行目前在該公司主要銀行債權人名單中排名第16。