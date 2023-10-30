中華亞帕運代表團在延期到今年舉辦的2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會勇奪4金4銀12銅共20面獎牌，30日在行政院安排下舉辦代表團返國餐會，在中華帕總親善大使、愛爾麗集團總裁常如山大力鼓舞下，頒發得牌有功選手和教練獎金達500萬元台幣，加上賽事期間的加菜金，愛爾麗集團就捐贈了超過600萬元台幣。

本屆杭州亞帕運中華代表團金牌數創下團隊在亞帕運的次佳成績，30日的返國餐會行政院長陳建仁、教育部部長潘文忠、體育署署長鄭世忠，中華帕總會長穆閩珠與愛爾麗總裁常如山等貴賓列席，穆閩珠代表中華帕總在感恩餐會頒贈感謝狀以及今年亞帕運火把給常如山。

杭州亞帕運期間常如山到場跟中華隊選手全程賽事，看到亞帕運選手展現出積極正向的拚戰精神，讓他深受感動，比賽現場就開出金牌選手20萬元、銀牌選手15萬元和銅牌選手10萬元及教練5萬元台幣的激勵獎金，奪下首金的跆拳道選手蕭翔文更是在奪金當天就收到熱騰騰的20萬元獎金。

所有杭州亞帕運奪牌的選手和教練，30日在感恩餐會中都收到由愛爾麗集團頒發的大紅包，頒出的紅包中又以獲得2金1銀的桌球女將林姿妤55萬元獎金最大包，每位獲獎的亞帕運選手都振奮不已，誓言未來要再力拚更好的成績，常如山也希望未來能有更多的台灣企業共襄盛舉。