由中職主辦的冬季聯盟今年恢復舉辦，將從11月25日開打，共有6隊進行交手，中華培訓隊以U23為主體，30日公布30人培訓隊名單，由於冬盟正好與大專棒球聯賽撞期，因此這次名單以社會甲組中符合明年度U23年既球員為主，也希望透過這次比賽培訓更多可用之兵。

首屆冬季聯盟在2012年展開，2020至22年因疫情停辦，今年確定復辦，將由日本社會人、U23中華培訓隊、中職聯隊、台鋼雄鷹及日本職棒2支聯隊，共6隊進行交手，每隊各打17場比賽，比賽規劃在洲際、斗六、台南棒球場進行。

今天公布參加中華隊培訓隊名單及教練團，總教練由郭李建夫擔任，內野教練林瀚及陳昱銘、投手教練周宗志、外野教練李軾揚、牛棚教練余浩奕、體能教練陳宗宏。

30人培訓名單中投手13人，包括職棒各隊曾鎖定的賴延峰，捕手4人、內野手8人、外野手5人。中華棒協表示，全隊預計在11月12日展開集訓，但因為冬季聯盟賽程正好與UBL賽程重疊，大學球員無法參加，因此先以社會甲組中符合2024年U23年紀球員名單為主，期待透過冬季聯盟的磨練，培訓更多未來中華隊可用之兵。