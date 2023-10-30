為響應政府企業加薪政策，並激勵員工士氣，和泰大金不畏景氣逆風影響，日前董事會通過平均調薪3％，加薪計畫將會依據不同事業單位及個人考績而有所不同。和泰大金致力於提供員工良好的就業環境，善盡社會共榮、員工關懷及提升空調產業之永續責任。

和泰大金總經理王玄郎表示，雖然今年公司遭遇通膨壓力、成本上漲、及景氣逆風等，經營壓力大增，然而和泰大金在全體董事支持下仍逆勢加薪積極響應政府政策並落實照顧員工薪酬及福祉。

和泰興業為和泰汽車集團成員，適逢代理全球空調技術領導品牌大金空調（DAIKIN）三十周年及公司成立六十周年。除廣為消費者知道的家用空調商品之外，將透過直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏設備、IAQ室內空氣品質四大領域，擴大延伸至服務業、智控管理……等多元面向。提供健康呼吸、品味生活、經濟推手、能源管理四大解決方案，提供一站式滿足的全方位服務、現代企業ESG最高水準的解決方案。

和泰大金的企業願景「投入冷凍空調，產業發展；提升生活品質，環境永續；創造美好人生，祥和社會」，可以看出和泰大金將對於提升空調產業的社會責任，視為企業的終身志業。因此創造良好就業環境，長期培育專業人才，將堅定邁出實踐社會責任的每一步。