中華郵政公司今日在金門縣政府舉行「寶島風情郵票-金門縣」發行典禮，紀念金門大橋通車滿１周年。（于家麒攝）

金門大橋通車滿周年紀念，中華郵政公司今（30）日上午特別在金門縣政府舉行「寶島風情郵票-金門縣」發行典禮，郵票圖案以「金門大橋」、「陳景蘭洋樓」、「山后民俗文化村」及「大膽島」等知名景點為題材，每套4枚、限量65萬套；另外更推出僅限當地發行的「寶島風情-金門縣集郵專冊」1600套，一早就吸引不少郵迷排隊等候，準備搶購蓋郵戳好好珍藏。

「寶島風情郵票-金門縣」發行典禮由中華郵政公司總經理江瑞堂主持，包括副縣長李文良、縣府參議王登緯、縣議會秘書長王垣坤、金防部政戰主任鄭傑元、金門國家公園管理處處長鄭瑞昌、高速公路局第二新建工程分局第五工務所主任張震宇、金酒公司董事長吳昆璋、中華集郵團體聯合會常務理事暨中國集郵協會理事長蕭士誠及台北郵局局長黃良江等人共同為郵票揭幕。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，中華郵政從1956年開始已陸續發行過3套以金門為主題的郵票，包括莒光樓、風獅爺與金門國家公園，見證了金門的歷史發展與特色景點；此次發行的「寶島風情郵票」1套4枚、限量65萬套，郵票面值與內容分別為新台幣8元的「金門大橋」與「陳景蘭洋樓」各1枚、9元的「山后民俗文化村」1枚、以及20元的「大膽島」1枚。

副縣長李文良則表示，他自己也熱愛集郵，並珍藏有一枚金門「 毋忘在莒」面額4角的郵票，應該已有60多年的歷史。他也感謝中華郵政發行郵票幫忙行銷金門，希望可以多推出與金門相關的郵票。李文良也建議營業處遍佈全台各地的郵局可以跟金門酒廠來個異業結盟，未來在大、小各營業據點都可以幫忙銷售金門高梁酒。

此外，台北郵局今天也貼心的於金門知名景點-莒光樓內設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售相關集郵票(商)品、「寶島風情郵票-金門縣」個人化郵票、限量郵票專冊及發行典禮紀念卡，服務用郵民眾。