北市士林警分局拘留所陳姓警員，去年12月間，疑偵辦毒品案件調包證物，新北市地檢署指揮警政署等政風單位，30日搜索陳姓員警住處，並前往士林警分局，查扣隨身碟等物品，現仍在訊問當中，全案將以貪汙案偵辦。

31歲陳姓員警，105年特考班，曾休職參選過里長，復職後任職警備隊，近來負責拘留所勤務，遭檢警查出去年12月時，疑似與毒蟲間有協議並從事不法，政風單位接獲檢舉後，報請新北地檢署檢察官指揮。

新北地檢署30日中午指揮警方，搜索陳姓員警住處等6個地點，並帶回相關人等，現正由承辦人員訊問筆錄當中。據了解，北市信義分局日前才發生員警與毒蟲有不法勾當，又有員警利用偵辦案件之便從事不法，員警涉案程度現正釐清中。

士林警分局表示，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，秉持不庇縱、不掩飾，「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，及展現淨化團隊決心，以維警譽。

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