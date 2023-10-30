上周大盤下跌1.86％，面臨萬六大關保衛戰，不過台股ETF投資人依舊是越跌越買。上周53檔台股ETF基金再增7.68萬受益人，總受益人連續13周創新高，來到578.06萬人，今年總受益人數可望挑戰600萬人大關。

觀察10月27日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周受益人增加的台股ETF有42檔共增加7.68萬人，總受益人連續13周創新高，來到578,0691人，接近600萬人大關，統計今年來增加162.45萬人，也站上160萬人大關，整體而言，高息ETF依舊是上周最受歡迎的台股ETF。

進一步觀察台股ETF本周最新受益人統計，一周增加前四名包括00919群益台灣精選高息ETF、00929復華台灣科技優息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息全都是高息型，而15檔高息ETF在本周僅兩檔受益人數是減少的，其他13檔共增加46,175人，占本周新增總人數的六成，顯見大盤越跌，存股族越是逢低買進。