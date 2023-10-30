桃園10大肇事路口，中壢就占4個，引發中壢區議員質疑，另也認為桃園車禍發生率連年冠六都要求改善。警察局長吳坤旭指出，針對事故高發性路口釜底抽薪辦法是透過交通工程改善，改善前會透過交通執法，明年4路口都會增加科技執法，且中壢因大專院校多，年輕人事故多，會入校加強宣導，桃園今年事故死傷排名第4，已擺脫連3年墊底的窘境。

根據桃園市警察局統計全市10大易肇事路口，有中壢區延平路與中美路環北路口、普義路與延平路口、環中東路與新中北路口、普忠路與環中東路口等4處，桃園區則有3處為復興路與民生路口、三民路二段與春日路口、中正路與復興路口，八德區2處為介壽路與和平路與建國路口、介壽路二段與興豐路口，龜山區1處為萬壽路振興路與長壽路口。

中壢區議員黃崇真、張曉昀和魏筠都指出，中壢區就占了4處，要求提出改善措施，降低市民行車行走風險。議員林政賢、孫韻璇和劉仁照則提到，過去3年桃園交通事故都近5萬件，未明顯下降，且連3年居六都之冠，數據可觀，防範事故除了要在告發上努力，也要橫向聯繫路權工程養護單位，針對設計不良處改善才能根治。

交通警察大隊長林鼎泰表示，統計分析發現，中壢區因是大學城，交通事故機車死傷族群以18至24歲占25.6％最多，除強化執法外，也會深入校園加強大學生的交通宣導，明年也會持續擴大建置交通科技執法，依據易肇事路口及肇因特性，對症下藥，並配合工程單位改善道路設計，期能降低交通事故的發生。

林鼎泰也提到，今年陸續成立交通科技執法中心、擴編義交大隊、提升事故熱時熱區見警率、加強路口不停讓執法以及噪音車取締等一連串作為，自7月起桃園市交通事故的死傷人數已由升轉降，截至8月桃園交通事故死傷人數已低於台中、新北，六都排名第4，擺脫連續3年墊底的窘境。

除此之外，桃園事故死傷人數成長率也優於台中、台南市，而在機車、酒駕與高齡者事故死傷部分，機車及酒駕事故死亡人數降幅都是六都第一，但在高齡者微幅上升，會持續針對高齡者族群加強交通宣導。

副市長王明鉅則坦言，桃園因發展快、機動車輛多、道路狹小等先天限制，道路狀況不理想，但這都不是理由，每月道安會報會跨局處針對死亡事故分析檢討，會持續努力加強改進。