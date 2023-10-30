受旗下富士康遭中國大陸查稅影響，鴻海連10天遭外資倒貨，今（30日）盤中股價一度下挫逾4%，最低來到94元，探近34個月新低。鴻海特地於今日傍晚發出聲明強調，「集團目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言」。

富士康在大陸的多家企業傳遭到查稅，鴻海股價失守百元關卡後持續探底，今日終場跌3.7元，收在94.5元，跌幅3.77%，市值滑落至新台幣1.31兆元。

台灣證券交易所今公布，外資連續5個交易日累計賣超鴻海逾12萬張，為外資賣超第1名。三大法人近10個交易日賣超鴻海，共賣出超過18萬張。

鴻海今日晚間透過聲明信心喊話，「目前市場對於鴻海集團的營運有許多的臆測，影響資本市場的運作。鴻海經營團隊對於各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明本司的立場以及經營現況。集團目前運作正常，呼籲外界對於鴻海的營運應有信心，並且勿傳播謠言」。